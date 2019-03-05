Алтайские спасатели предупредили об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 03:55 2019-03-05T04:00:55+03:00

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Во вторник, 5 марта, в большинстве районах Алтайского края обещают снег и мокрый снег. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет -1…+4 градуса, местами в западных районах будет до -8 градусов.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду. Если вы едите за рулем и погодные условия ухудшились, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой.

Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

Пешеходам при сильном ветре желательно переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, и не укрываться под деревьями. Пожилым людям в период сильного гололеда лучше оставаться дома или передвигаться в сопровождении близких.

ИСТОЧНИК KP.RU