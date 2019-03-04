Часть жителей Барнаула осталась без света из-за падения ледяной глыбы

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-04T16:37:11+03:00

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Барнаульцы сообщили о том, что часть жителей Железнодорожного района краевого центра осталась без электроснабжения из-за падения ледяной глыбы на провода.

Подробнее о происшествии написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что ЧП произошло на улице Карагандинская. Вскоре на место приехала аварийная бригада для устранения повреждения.

Тем временем горожане оставляют свои комментарии по поводу случившегося.

– Сегодня шла в центре города по тротуару вдоль домов и постоянно осматривала крыши над головой. В наше время добраться из пункта А в пункт Б без происшествий – большое счастье. Кроме нависшего снега с крыши дома Комсомольский, д. 95 на голову летят куски этого самого дома. То есть с водой и снегом может прилететь немаленький такой кусочек, – написала Марина Щербакова.

Напомним, что сегодня, 4 марта, в центре Барнаула глыба снега упала на крышу дорогой иномарки. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU