2019-03-04T14:28:01+03:00
Происшествия

Снежная глыба упала на крышу дорогой иномарки в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Снежная глыба упала на крышу дорогой иномарки в центре БарнаулаСнежная глыба упала на крышу дорогой иномарки в центре БарнаулаФото: со страницы vk.com/incident_22
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Очевидцы рассказали о том, что сегодня днем, 4 марта, в центре Барнаула с крыши многоэтажного дома рухнула снежная глыба на крышу дорого автомобиля.

Подробнее о случившемся написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что сход снега произошел с дома по адресу: улица Папанинцев, 119. Глыба рухнула на автомобиль Range Rover Evoque. В результате она пробила панорамную крышу и лобовое стекло. К счастью, обошлось без пострадавших.

Горожане активно обсуждают эту ситуацию в комментариях. Многие пишут, что если поврежденный автомобиль не застрахован, то водителю придется судиться с управляющей компанией, которая обслуживает дом с нечищеной крышей.

– У меня знакомая отсудила ремонт автомобиля за подобную ситуацию, – написала Юлия Мулина.

– Санитарные нормы предписывают стоянку от 10 метров до фасада. На стенах висят предупреждения о возможном сходе снега, – вставил свои «пять копеек» Иван Васильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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