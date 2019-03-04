2019-03-04T12:34:29+03:00
Общество

В Барнауле снесли старинный "небоскреб" - корпус маслобойного завода

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Скриншот со страницы vk.com/urbanhistoryСкриншот со страницы vk.com/urbanhistory
Изменить размер текста:

На днях главный производственный корпус Барнаульского маслобойного завода снесли. Старинное здание из кирпича было построено еще в годы Первой мировой войны. К 1917 году в Барнауле находилось порядка пяти зданий, включая этот корпус, с высотностью в 5 этажей. Для того времени это были настоящие "небоскребы".

Корпус был виден людям, приезжающим к вокзалу или идущим через железную дорогу по мосту. На протяжении многих лет это здание являлось символом предприятия, говорится в сообществе Urban History.

К сожалению, это здание не было внесено в реестр исторических памятников, поэтому помешать сносу было невозможно, говорят барнаульские историки.

- С каждым годом в нашем городе становится всё меньше исторических зданий, подлинных свидетелей ушедшей эпохи. Именно с ними исчезает уникальный облик Барнаула, теряется связь с прошлым, утрачивается неповторимый городской уют, - с горечью сообщает историк и краевед Данил Дегтярёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рубцовске вновь нашли мешки с опасными медицинскими отходами
На митинге в Новоалтайске жители потребовали снять с должности главу города
В Алтайском крае на Павловском ДОКе запустили энергоцентр
Хоккеисты «Алтая» узнали своего соперника по плей-офф
В Барнауле частично отключат водоснабжение из-за плановых работ
Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле
Иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе в Бийске
Вера Брежнева перед концертом в Барнауле провела усиленную тренировку
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
Алтайская лаборатория обнаружила опасные бактерии в сыре «Голландский брусковый»
Пассажирская «Газель» перевернулась на алтайской трассе
Свалку строительного мусора обнаружили возле "Трассы здоровья"
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах Алтайского края
«АлтайБаскет» прервал безвыигрышную серию
Семь щенков спасли от голодной смерти в Бийске
В Барнауле продают квартиру в доме, где 13 лет жил Владимир Баварин
Мошенники выдают себя за алтайских спасателей и требуют деньги и подарки
Уровень заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае все еще превышен
Автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу