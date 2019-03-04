В Барнауле снесли старинный "небоскреб" - корпус маслобойного завода

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-04T12:34:29+03:00

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На днях главный производственный корпус Барнаульского маслобойного завода снесли. Старинное здание из кирпича было построено еще в годы Первой мировой войны. К 1917 году в Барнауле находилось порядка пяти зданий, включая этот корпус, с высотностью в 5 этажей. Для того времени это были настоящие "небоскребы".

Корпус был виден людям, приезжающим к вокзалу или идущим через железную дорогу по мосту. На протяжении многих лет это здание являлось символом предприятия, говорится в сообществе Urban History.

К сожалению, это здание не было внесено в реестр исторических памятников, поэтому помешать сносу было невозможно, говорят барнаульские историки.

- С каждым годом в нашем городе становится всё меньше исторических зданий, подлинных свидетелей ушедшей эпохи. Именно с ними исчезает уникальный облик Барнаула, теряется связь с прошлым, утрачивается неповторимый городской уют, - с горечью сообщает историк и краевед Данил Дегтярёв.

ИСТОЧНИК KP.RU