На митинге в Новоалтайске жители потребовали снять с должности главу города

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-04T12:22:28+03:00

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3 марта на центральной площади Новоалтайска прошел митинг. Его организовал местный горком КПРФ. Порядка 300 жителей Первомайского района и Новоалтайска присутствовали на мероприятии.

Поводом для протестов стали решения муниципалитетов. Например, после закрытия школы № 4 в микрорайоне «Раздольное» власти так и не выделили автобусы для перевозки детей в школы. Они вынуждены добираться по железнодорожным путям, рискуя попасть под товарный состав.

Участники митинга также высказались, что не хотят жить в «условиях прошлого века». Нормальных дорог и хорошего освещения нет, проблемы с газификацией и большие коммунальные тарифы – все это не устраивает жителей.

В конце митинга был составлен документ, в котором прописаны все требования. В их числе: отмена «мусорной» и пенсионной реформ, восстановление школы № 4, прекращение оптимизации больниц и школ, а также обеспечение жителей Новоалтайска качественными дорогами, сетью уличного освещения и проведение газификации всего города.

Также митингующие потребовали отстранить от должности главу Новоалтайска Сергея Еремеева, сообщает Политсиб.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU