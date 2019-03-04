2019-03-04T11:17:30+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» узнали своего соперника по плей-офф

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» узнали своего соперника по плей-офф Фото: ХК "Алтай"Хоккеисты «Алтая» узнали своего соперника по плей-офф Фото: ХК "Алтай"
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После заключительного тура регулярного чемпионата в Первенстве ВХЛ определились все пары четвертьфинальных матчей.

В играх на вылет барнаульцам предстоит сразиться с саранской «Мордовией», которая по итогам «регулярки» заняла второе место в турнирной таблице. «Алтай» расположился на седьмой строчке.

Первый и второй матчи ¼ финала Кубка Федерации пройдут в Саранске 9-го и 10-марта. В Барнауле команды встретятся 13-го марта, и если понадобится 14-го марта. В случае, если счет в серии будет равным, решающий пятый матч команды проведут снова в Саранске 17 марта.

Напомним, что на этой стадии серия игр будет продолжаться до трех побед.

В минувшие выходные «Алтай» провел два домашних матча с ХК «Челны». В первой игре барнаульцы выиграли по буллитам – 2:1, а в повторной встрече хозяева уступили со счетом 1:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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