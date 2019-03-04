Свалку строительного мусора обнаружили возле "Трассы здоровья"

СЕГОДНЯ 04:20 2019-03-04T04:20:01+03:00

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Жители Барнаула обнаружили в Ленточном бору рядом с "Трассой здоровья" кучу мусора.

- Неизвестные выкинули строительный мусор. Кому-то вообще наплевать на природу! - поделился один из участников паблика "Инцидент Барнаул".

В комментариях предположили:

- Заказ вывезти строительный мусор стоит 1800. Думаю, водила, чтобы за въезд на свалку не платить, сваливает в лесу. Там бесплатно...

Отметим, что в городе немало подобных стихийных свалок.

- За новым мостом по правой стороне примерно пятый километр. Там вообще свалка городская. Много лет сваливают уже. И чуть дальше река Лосиха слева тоже много лет сваливают. Сплошь и рядом! - добавил другой горожанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU