Водителей просят быть аккуратнее на дорогах Алтайского края

СЕГОДНЯ 03:53 2019-03-04T03:53:42+03:00

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Госавтоинспекция Алтайского края просит автомобилистов быть внимательнее - на дорогах образуется наледь, которая способствует увеличению количества ДТП.

Сейчас в регионе ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. Дорожные службы расчищают и обрабатывают трассы сыпучими фракциями и антигололедными реагентами. Только за субботу на дорогах работали 180 единиц спецтехники, в том числе 43 - в городе Барнауле. Для обработки было израсходовано 733 тонны соляной смеси.

В ближайшие два дня 4 и 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +1…+7 градусов, в предгорьях до +8…+13. В отдельных районах ожидается снег, мокрый снег, дождь. Такие погодные условия будут способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа.

ИСТОЧНИК KP.RU