2019-03-03T05:27:04+03:00
Общество

Днем 3 марта в Барнауле потеплеет до +6 градусов

Поэтому начнется активное снеготаяние
Дарья САВЕНКО
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Температура днем поднимется до +4…+6 градусов.Температура днем поднимется до +4…+6 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
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Днем 3 марта 2019 года в Барнауле ожидается теплая погода, которая будут способствовать активному снеготаянию.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем 4-9 м/с. Температура днем поднимется до +4…+6 градусов.

По Алтайскому краю также переменная облачность, днем в западных районах небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, днем 4-9 м/с, местами в западных районах порывы до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов, в предгорных районах до +12 градусов.

Эти погодные условия будут способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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