2019-03-02T13:10:31+03:00
Происшествия

В Барнауле на крыльце парикмахерский нашли труп

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: Анна СЕМИНА
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Прохожие обнаружили на крыльце одной из барнаульских парикмахерских труп. Инцидент произошел в субботу, 2 марта.

Участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказывают, что труп нашли на крыльце парикмахерской по адресу улица Энтузиастов, 20. Тело принадлежит мужчине. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время они опрашивают свидетелей.

По словам очевидцев, на вид мужчине около 50 лет.

- Проходил мимо... Судя по положению тела - присел сам, наклонился и всё... Тоже склоняюсь к сердечнику. Сотрудники как раз стояли писали протокол, - написал один из участников группы.

К сожалению, это уже второй трагический случай за последние сутки. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», полицейские нашли в лесополосе у деревни Чернопятово тело 16-летнего подростка из Новоалтайска, пропавшего 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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