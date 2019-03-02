В Барнауле на крыльце парикмахерский нашли труп
Прохожие обнаружили на крыльце одной из барнаульских парикмахерских труп. Инцидент произошел в субботу, 2 марта.
Участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» рассказывают, что труп нашли на крыльце парикмахерской по адресу улица Энтузиастов, 20. Тело принадлежит мужчине. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время они опрашивают свидетелей.
По словам очевидцев, на вид мужчине около 50 лет.
- Проходил мимо... Судя по положению тела - присел сам, наклонился и всё... Тоже склоняюсь к сердечнику. Сотрудники как раз стояли писали протокол, - написал один из участников группы.
К сожалению, это уже второй трагический случай за последние сутки. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», полицейские нашли в лесополосе у деревни Чернопятово тело 16-летнего подростка из Новоалтайска, пропавшего 24 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU