«Набравшись смелости» барнаулец пошел на штурм чужого дома

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-02T11:41:36+03:00

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В Барнауле под суд пойдет бывший зэк, который «набравшись смелости», пошел штурмовать чужие дома.

Буквально в конце декабря 2018 года барнаулец освободился из мест лишения свободы. Жилье он нашел себе в микрорайоне Восточный. 29 января обвиняемый выпивал, а когда дома алкоголь закончился, он решил пойти к знакомой, жившей неподалеку, но не застал ее.

- Он стал ходить по близлежащим домам. Увидев свет в одном из домов, мужчина зашел на приусадебный участок и стал стучать в дверь, представившись сотрудником ОМОНа и требуя впустить его, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Но не тут-то было. Хозяйка и не собиралась открывать ему и даже пообещала вызвать полицию. Однако бывшего зэка угрозы не испугали и с криками «ОМОН берет дом штурмом», он разбил окно и влез в комнату.

Оказавшись внутри он потребовал, чтобы ему налили водки, но когда услышал, что полиция уже едет, поспешил сбежать.

- Объясняя мотивы своих поступков, мужчина показал, что «смелости ему придало употребленное им спиртное», - добавляют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU