В Барнауле пройдет турнир памяти Алексея Черепанова
На следующей неделе в Барнауле пройдет традиционный турнир памяти воспитанника алтайского и омского хоккея Алексея Черепанова.
Организаторы рассказывают, что турнир пройдет на базе ледового дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». В этом году соревнованиям памяти трагически ушедшего из жизни талантливого молодого хоккеиста Континентальной хоккейной лиги, игрока «Авангарда», исполнится уже одиннадцать лет. Игры пройдут с 8 по 10 марта.
Участниками турнира станут команды юношей 2008 года рождения как из России так и из Казахстана: СШОР имени Александра Кожевникова (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Торпедо» (Усть-Каменогорск). За честь Барнаула будут бороться сразу две команды: «Алтай» и «Динамо».
Открытие турнира 8 марта в 13 часов.
Алексей ЧерепановФото: Анна СЕМИНА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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