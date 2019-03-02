В Барнауле пройдет турнир памяти Алексея Черепанова

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-02T10:52:02+03:00

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На следующей неделе в Барнауле пройдет традиционный турнир памяти воспитанника алтайского и омского хоккея Алексея Черепанова.

Организаторы рассказывают, что турнир пройдет на базе ледового дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». В этом году соревнованиям памяти трагически ушедшего из жизни талантливого молодого хоккеиста Континентальной хоккейной лиги, игрока «Авангарда», исполнится уже одиннадцать лет. Игры пройдут с 8 по 10 марта.

Участниками турнира станут команды юношей 2008 года рождения как из России так и из Казахстана: СШОР имени Александра Кожевникова (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Торпедо» (Усть-Каменогорск). За честь Барнаула будут бороться сразу две команды: «Алтай» и «Динамо».

Открытие турнира 8 марта в 13 часов.

Алексей ЧерепановФото: Анна СЕМИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU