Хоккейный клуб «Алтай» принимает команду «Челны»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-02T09:08:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский хоккейный клуб «Алтай» в эти выходные, 2 и 3 марта, принимает на своем льду команду «Челны» из Набережных Челнов.

На сегодняшний день команда «Челны» находится на шестом месте турнирной таблицы. После 46 проведенных игр на их счету 46 очков – 21 победа и 25 поражений. У «Алтая» положение немногим хуже: наша дружина находится на седьмой позиции и после 46 игр у нас 38 очков – 17 побед и 29 проигрышей.

В предыдущем туре, который «Алтай» провел на выезде Кургане, увы, набрать очков не удалось. В первом матче барнаульцы уступили 3:4, а в повторном – 1:4. Так что у наших хоккеистов будет хороший шанс реабилитироваться в глазах болельщиков. Обыграть «Челны» вполне по силам.

Матчи состоятся на льду Дворца спорта «Карандин Арена «Динамо». Начало в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU