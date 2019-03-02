Водителя, совершившего ДТП во дворе, разыскивают в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-02T08:34:51+03:00

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В Барнауле разыскивают водителя, который 26 февраля, совершил ДТП во дворе дома.

В отделе пропаганды УГИБДД Барнаула сообщают, что авария произошла в минувший вторник, 26 февраля, в период с 9 утра до 7 часов вечера, во дворе дома №89 на улице Малахова.

- Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль «Ситроен С4», - поясняют в ведомстве.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. В связи с этим, граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, либо ставших свидетелями, просят сообщить по телефонам розыска: 393-605, 393-544 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», сегодня утром на трассе в Табунском районе произошла авария с одним погибшим – «Волга» столкнулась с рейсовым автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU