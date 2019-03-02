«Волга» врезалась в рейсовый автобус на Алтае

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-02T07:09:51+03:00

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В Алтайском крае в субботу утром, 2 марта, произошла авария со смертельным исходом – столкнулись легковушка и автобус.

Как рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в Табунском районе. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

На данный момент известно, что ДТП произошло на автодороге К-03 «Змеиногорск-Карасук» в районе села Табуны. Автомобиль «Волга» столкнулся с пассажирским автобусом, выполняющим рейс «Белокуриха-Яровое».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель «Волги» от полученных травм скончался на месте аварии. Его пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - рассказывают в ведомстве.

В автобусе на момент аварии находилось 40 пассажиров. Никто из них за помощью медиков не обращался. Перевозчиком им был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили движение.

ИСТОЧНИК KP.RU