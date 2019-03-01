2019-03-01T16:41:16+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонии

САПОЖКОВА Александра
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Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонииУголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонииФото: Олег УКЛАДОВ
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В Смоленском районе возбудили уголовное дело после смерти 63-летнего мужчины.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, 9 января житель села Солоновка обратился за медицинской помощью по месту жительства. Сначала его осмотрел фельдшер скорой помощи, а затем участковый терапевт. Пациенту поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение.

- Через несколько дней из-за ухудшения состояния мужчину доставили в Смоленскую Центральную районную больницу. Там он скончался из-за острой дыхательной недостаточности, вызванной гриппом A|H1N1 (свиным гриппом, - прим. ред.) и двухсторонней пневмонией, - сообщили в Следственном управлении СК Алтайского края.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей).

- Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается, - сказали в СУСКе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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