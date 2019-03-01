2019-03-01T15:47:07+03:00
Происшествия

Многодетный отец насиловал дочь и попытался это сделать с тещей

САПОЖКОВА Александра
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Суд назначил наказание насильнику 17 лет в колонии строгого режимаСуд назначил наказание насильнику 17 лет в колонии строгого режимаФото: Олег УКЛАДОВ
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36-летний житель одного из сел Алтайского края пойдет под суд за чудовищные действия.

В июне прошлого года нетрезвый селянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери. Та через окно сбежала от отца-извращенца к бабушке (теще мужчины).

- Пожилая женщина позвонила в полицию. Однако до ее приезда мужчина пришел к теще, чтобы найти дочь, и между родственниками произошел конфликт, - рассказывают в Следственном управлении СК по краю.

Зять, угрожая ножом, попытался изнасиловать женщину. К счастью, его противоправные действия пресекли полицейские.

Во время следствия было установлено, что мужчина надругался над девочкой не в первый раз – ранее такое произошло, когда дочери было 11 лет.

- Он отрицал причастность к преступлениям, утверждая, что воспитывал четверых детей, а старшую дочь «держал в строгости», - отметили в ведомстве.

Ранее многодетный отец уже отбывал срок за изнасилование. В этот раз насильнику суд назначил наказание 17 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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