Многодетный отец насиловал дочь и попытался это сделать с тещей
36-летний житель одного из сел Алтайского края пойдет под суд за чудовищные действия.
В июне прошлого года нетрезвый селянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери. Та через окно сбежала от отца-извращенца к бабушке (теще мужчины).
- Пожилая женщина позвонила в полицию. Однако до ее приезда мужчина пришел к теще, чтобы найти дочь, и между родственниками произошел конфликт, - рассказывают в Следственном управлении СК по краю.
Зять, угрожая ножом, попытался изнасиловать женщину. К счастью, его противоправные действия пресекли полицейские.
Во время следствия было установлено, что мужчина надругался над девочкой не в первый раз – ранее такое произошло, когда дочери было 11 лет.
- Он отрицал причастность к преступлениям, утверждая, что воспитывал четверых детей, а старшую дочь «держал в строгости», - отметили в ведомстве.
Ранее многодетный отец уже отбывал срок за изнасилование. В этот раз насильнику суд назначил наказание 17 лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU