В одной из алтайских школ детей кормили просрочкой
В Бобровской школе Первомайского района на время уволили повара, сообщает издание Толк. Долгое время школьников кормили просроченными продуктами вместо деликатесов, которые были прописаны в официальном списке меню.
На школьном собрании обеспокоенные родители узнали, что детей кормили не тем, за что они платили по тысяче рублей в месяц. После выяснения обстоятельств и перерасчета оплата снизилась до 600 рублей.
В итоге школьного повара уволили по статье, но женщина обжаловала такое решение через инстанции, и теперь директор школы обязан взять ее обратно на работу. К тому же выяснилось, что у повара нет квалификации, которая бы позволила ей работать в школе.
Родители школьников надеются, что с помощью властей и СМИ они разберутся в ситуации. А пока отказываются водить детей в школьную столовую.
ИСТОЧНИК KP.RU