2019-03-01T13:18:24+03:00
Общество

В одной из алтайских школ детей кормили просрочкой

Юлия ЕВГРАФОВА
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Школьная столоваяШкольная столоваяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Бобровской школе Первомайского района на время уволили повара, сообщает издание Толк. Долгое время школьников кормили просроченными продуктами вместо деликатесов, которые были прописаны в официальном списке меню.

На школьном собрании обеспокоенные родители узнали, что детей кормили не тем, за что они платили по тысяче рублей в месяц. После выяснения обстоятельств и перерасчета оплата снизилась до 600 рублей.

В итоге школьного повара уволили по статье, но женщина обжаловала такое решение через инстанции, и теперь директор школы обязан взять ее обратно на работу. К тому же выяснилось, что у повара нет квалификации, которая бы позволила ей работать в школе.

Родители школьников надеются, что с помощью властей и СМИ они разберутся в ситуации. А пока отказываются водить детей в школьную столовую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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