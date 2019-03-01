В алтайском селе разом увольняются все почтовики

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-01T13:07:12+03:00

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В Немецком районе есть село Подсосново, и там скоро не будет ни одного почтовика. Причина тому – сокращение зарплаты. Раньше работники почты получали 6 000 рублей, теперь с сохранением той же нагрузки, будут получать 4 000.

Руководство объяснило все тем, что село расположено далеко от трассы и развозить почту 5 раз в неделю не выгодно, поэтому сократят до трех доставок. Официально у cотрудников уменьшится нагрузка, а на самом деле нет, отделение будет работать в прежнем режиме, делятся почтальоны с корреспондентами «Наших новостей».

В обязанности трех сотрудников входит: разнос писем, квитанций, пенсий для двух тысяч человек! Рук не хватает, уже долгое время почта не может найти еще одного сотрудника.

В связи с происходящим заявление на увольнение написали начальник отделения, оператор и три почтальона. Все сотрудники должны отработать до 15 марта. Краевое отделение почты пока не прокомментировало ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU