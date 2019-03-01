В Барнауле обсудили проблемы качества работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-01T12:33:51+03:00

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В пятницу, 1 марта, в Барнауле состоялось открытое совещание на тему «Обеспечение качественного оказания услуг общественного транспорта».

Инициатором встречи выступил депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов. Он и другие участники совещания высказали обеспокоенность нынешним состоянием, как подвижного состава городского транспорта, так и банальным отношением водителей и кондукторов к пассажирам.

- К сожалению, в нашей жизни бывают такие случаи, которые как катализатор – отражают в целом качество обслуживания на транспорте. Ночью высадили девочку на дороге, тем самым создали угрозу ее жизни и здоровью. Это в буквальном смысле вызвало волну беспокойства, комментариев в социальных сетях. СМИ подключились к этой проблеме, за что им отдельное спасибо, - начал совещание Бессарабов.

По словам представителя перевозчика, в этом инциденте с девочкой, в том числе была проведена внутренняя проверка и она, так же как и следственного управления, никаких нарушений не выявила.

Вспомнилась и история с инвалидом Виталием Седухинским, которого несколько лет назад, в мороз высадили на конечной автобусов во Власихе. К сожалению, в его случае, все закончилось трагически.

Во всех этих случаях есть один общий фактор – это равнодушие водителей и кондукторов, в частности к малозащищенным категориям граждан. Да, бывает, что ребенок теряет или забывает деньги и платить за проезд ему нечем. В связи с этим было высказано предложение закрепить на законодательном уровне порядок действий всех сторон. К примеру, довезти безбилетника до конечного пункта, передать его диспетчеру, а уже потом вызвать полицейских, чтобы он смог связаться с родителями ребенка. Ведь ни водитель, ни кондуктор по закону о защите персональных данных не имеют права узнавать у школьника его фамилию, имя и прочую информацию. Также на обсуждение поднимался вопрос о том, какую ответственность должны нести родители, если их ребенок не смог оплатить проезд.

Другая проблема – обновление подвижного состава. Если владельцы маршруток еще как-то успевают покупать новые машины хотя бы изредка, то с автобусами большой вместимости и электротранспортом ситуация близка к катастрофической. Руководители предприятий говорят о том, что денег нет, но, тем не менее, они готовы бороться и искать пути выхода из кризиса.

- Я и мои коллеги выступили с инициативой к председателю правительства Дмитрию Медведеву о том, чтобы по аналогии с некоммерческим лизингом на примере Республики Крым распространить эту программу на другие субъекты Российской Федерации. Я думаю, перевозчики со мной согласятся, что только по Барнаулу износ транспорта составляет 85-90%, и поэтому им была бы интересна данная программа, потому что даже при хороших дорогах, которые у нас уже есть, вопрос безопасности при «убитом» транспорте стоит остро, - отметила в свою очередь депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Кувшинова.

По окончании встречи участники пришли к согласию составить дорожную карту мероприятий для решения данных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU