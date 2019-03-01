Дороги около Барнаула перекроют на два дня из-за военных

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-01T12:02:01+03:00

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В связи с плановым движением военных колонн на нескольких дорогах рядом с Барнаулом временно ограничат движение для всех видов транспорта.

Так, в понедельник, 4 марта, с 4:00 до 7:00 на три часа введут ограничение по дорогам «Новокраюшкино – Первомайское – Озерки – трасса Р-256» и «Б.Ключи – а/д Р-256». Во вторник, 5 марта, военные колонны будут двигаться по автодороге «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – подъезд к селу Косиха». Там движения ограничат с 9:15 до 10:15. Помимо этого, в этот день, с 12:45 до 13:45 будет перекрыт участок «подъезд к селу Косиха – трасса Р-256».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU