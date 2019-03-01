2019-03-01T11:13:44+03:00
Общество

Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»Фото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовали союз молодежи и профсоюз завода, а также группа «Заринск рулит».

Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.

Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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