В Алтайском крае паводковая ситуация осложнится дождем и мокрым снегом

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-01T11:03:16+03:00

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Дождь и мокрый снег осложнят паводковую ситуацию в Алтайском крае.

Штормпрогноз на 3-5 марта передали синоптики. В эти дни воздух по Алтайскому краю прогреется до +1…+7 градусов, в предгорьях до +8…+13. В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Днем 5 марта – сильные осадки, которые будут способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа.

В субботу, 2 марта, днем в Барнауле потеплеет до 0… +2 градусов. Во второй половине дня прогнозируют снег. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 3 марта, в столице Алтайского края ночью будет -9…-11 градусов, днем ожидается +3…+5 градусов. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU