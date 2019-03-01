Пожарные смогли локализовать пожар на бывшем сажевом заводе в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-01T10:28:44+03:00

На тушении пожара работает 11 единиц техники, 65 человек личного состава. Фото: Дарья САВЕНКО

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Пожарные локализовали возгорание на бывшем сажевом заводе в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в пятницу, 1 марта, в 11:49 на пульт диспетчера ЦППС поступило сообщение о возгорании емкости с мазутом в ООО «Строй Сити». Это – территория бывшего сажевого завода по адресу: улица 9-й Заводской, 48. В 12:40 очаг возгорания был локализован.

- Угрозы распространения на соседние объекты нет. В настоящий момент на тушении пожара работает 11 единиц техники, 65 человек личного состава, - отмечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU