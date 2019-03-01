2019-03-01T10:37:15+03:00
Общество

«Алтайлес» установил искусственное гнездовье для большого подорлика на 150-летней сосне

САПОЖКОВА Александра
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Большой подорлик. Фото предоставлено компании "Алтайлес" Алексеем ЭбелемБольшой подорлик. Фото предоставлено компании "Алтайлес" Алексеем Эбелем
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«Алтайлес» установил искусственное гнездовье для большого подорлика на 150-летней сосне в Корниловском бору (между Кулундинской и Алеусской лентами). Эта хищная птица занесена в Красную книгу Алтайского края и России.

Платформа закреплена на высоте 10 метров от земли и состоит из веток разного размера. Мощная крона позволяет удержать внушительное по размерам гнездовье.

Обустройство гнездовья Фото: предоставлено пресс-службой

Обустройство гнездовьяФото: предоставлено пресс-службой

- Проект на языке орнитологов называется нестбоксингом. Его цель изучить поведение птицы, понять особенности заселения гнездовий. Это поможет сохранять и увеличивать численность редкой птицы в лесах . Опыт может быть уникальным для России, так как нестбоксинг для большого подорлика – явление редкое и малоизученное, - говорят в компании «Алтайлес».

Отмечается, что птица консервативна и может занимать одно и то же гнездо долгие годы.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» на протяжении нескольких лет изучает и внедряет новые способы сохранения редких видов растений, животных и птиц. Создаются буферные зоны в местах их обитания, объявляется мораторий на рубки в период размножения видов, хозяйственные мероприятия проходят в зимнее время года. Проводятся консультации с учеными и научные исследования по вопросу влияния природных и хозяйственных факторов на поведение птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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