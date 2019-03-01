СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-01T08:00:09+03:00

Трамвай и пассажирский автобус не поделили дорогу в Барнауле Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и пассажирского автобуса произошло в Барнауле ранним утром, 1 марта.

Об аварии написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». Известно, что столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Власихинская.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, в этой аварии никто не пострадал, водители сами оформили ДТП.

Также сегодня утром произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем на улице 9 Января.

В отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, сообщили, что по предварительным данным за рулем автобуса ЛИАЗ находился 68-летний водитель. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию, в результате автобус врезался в автомобиль ВАЗ-21140.

В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки был направлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение для проведения осмотра.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU