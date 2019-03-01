Трамвай и пассажирский автобус не поделили дорогу в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и пассажирского автобуса произошло в Барнауле ранним утром, 1 марта.
Об аварии написали очевидцы в сообществе «Barnaul22». Известно, что столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Власихинская.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, в этой аварии никто не пострадал, водители сами оформили ДТП.
Также сегодня утром произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем на улице 9 Января.
В отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, сообщили, что по предварительным данным за рулем автобуса ЛИАЗ находился 68-летний водитель. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию, в результате автобус врезался в автомобиль ВАЗ-21140.
В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки был направлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение для проведения осмотра.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU