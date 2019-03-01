СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-01T07:52:19+03:00

В медуниверситете подвели итоги работы за четыре года Фото: предоставлено пресс-службой

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27 февраля на ежегодной конференции научно-педагогических и других категорий работников Алтайского медуниверситета рассмотрены итоги деятельности вуза за период с 2015 по 2018 годы. Такой масштабный анализ был представлен на конференции впервые.

В своем докладе ректор АГМУ Игорь Салдан подчеркнул, что в отчетном периоде вуз продолжил поступательное развитие по всем ключевым направлениям. Продолжено развитие ведущих клинических кафедр вуза, усилено взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, профильным министерством здравоохранения.

Переформатирован образовательный и учебный процесс – в сторону увеличения практико-ориентированности подготовки будущих врачей и провизоров, обучения смежным специальностям, в том числе путем взаимодействия по сетевому принципу обучения с четырьмя ведущими университетами края.

В медуниверситете подвели итоги работы за четыре годаФото: предоставлено пресс-службой

АГМУ улучшил позиции в российских рейтингах, а также вошел в новые международные рейтинги, опережая ведущие медицинские вузы страны.

Так, в 2018 году в АГМУ поступило рекордное количество человек – это почти 1200 студентов из 25 регионов России и 15 зарубежных стран. Впервые введена повышенная стипендия лучшим студентам, набравшим при поступлении 240 и более баллов ЕГЭ, ее размер за один учебный год составит 100 тысяч рублей.

Обозначил ректор и ключевые задачи на 2019 год. В частности, планируется увеличить количество обучающихся в вузе до 6000 человек, ежегодно принимая до 1200 человек, из них не менее 60-70% должны быть выпускниками школ края. Будет осуществляться подготовка на клинических базах будущих участковых врачей и ординаторов второго курса, планируется открытие новых специальностей.

Чем еще прославился медуниверситет, и что ждет его в ближайшей перспективе, читайте на сайте вуза https://www.asmu.ru/novosti/?NEWS=34704.

ИСТОЧНИК KP.RU