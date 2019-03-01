Алтайская лаборатория выявила превышение общего микробного числа в воде из скважин

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-01T07:47:21+03:00

Четыре пробы не соответствовали санитарным нормам

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В январе 2019 года специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявили превышение нормативного значения ОМЧ (общее микробное число) в четырех пробах питьевой воды из скважины индивидуального пользования.

Микробиологические исследования проводились на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Целью санитарно-эпидемиологических правил и нормативов является предупреждение и устранение загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды.

Напомним, вода – один из путей передачи возбудителей заболеваний, в частности инфекционных. Инфекции, передающиеся преимущественно через воду, называются водными. К ним относятся: брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллезы, холера, инфекционный гепатит, полиомиелит, туляремия, лептоспирозы. Передаются через воду заболевания кожных покровов и слизистых оболочек (трахома, чесотка, грибковые заболевания, аденовирусные конъюктивиты).

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят микробиологическое исследование воды в соответствии с СанПиНом.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU