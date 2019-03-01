СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-01T07:02:43+03:00

Алтайского предпринимателя будут судить за неуплату налога в 44 млн рублей Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

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Предпринимателю Алтайского края придется ответить в суде за неуплату налога в сумме 44 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, обвиняемый возглавляет предприятие, которое занимается производством готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления.

По данным следствия в период с 2014 по 2016 годы с целью уклонения от уплаты налогов предприниматель вносил в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения.

Для этого он делал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС от имени других организаций о поставках товаров его фирме, но по факту этих поставок не было.

В ходе предварительного следствия директор фирмы своей вины не признал. Известно, что на имущество обвиняемого наложили арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU