В Алтайском крае начали подготовку к празднованию Дня Победы

СЕГОДНЯ 06:25 2019-03-01T06:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Алтайского края состоялось первое совещание оргкомитета по подготовке к празднованию 74-летния Дня Победы.

Оргкомитет краевого комитета «Победа» лично возглавил губернатор региона Виктор Томенко.

Накануне заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь представил свой доклад о ходе подготовки и остановился на основных моментах. В частности он отметил предложение федерального уровня о ежегодной единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны.

Помимо этого продолжится реализация программы по обеспечению ветеранов жильем. Только в этом году власти края должны приобрести как минимум 35 квартир для очередников. А тем, кому по закону не положено улучшение жилищных условий – тем проведут ремонт домов.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в свою очередь отметила, что муниципалитеты уже подготовили программу культурные мероприятий. Среди них концерты, выставки, патриотические акции и так далее.

Следующее заседание оргкомитета состоится в середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU