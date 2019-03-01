В Алтайском крае начали подготовку к празднованию Дня Победы
В правительстве Алтайского края состоялось первое совещание оргкомитета по подготовке к празднованию 74-летния Дня Победы.
Оргкомитет краевого комитета «Победа» лично возглавил губернатор региона Виктор Томенко.
Накануне заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь представил свой доклад о ходе подготовки и остановился на основных моментах. В частности он отметил предложение федерального уровня о ежегодной единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны.
Помимо этого продолжится реализация программы по обеспечению ветеранов жильем. Только в этом году власти края должны приобрести как минимум 35 квартир для очередников. А тем, кому по закону не положено улучшение жилищных условий – тем проведут ремонт домов.
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в свою очередь отметила, что муниципалитеты уже подготовили программу культурные мероприятий. Среди них концерты, выставки, патриотические акции и так далее.
Следующее заседание оргкомитета состоится в середине марта.
ИСТОЧНИК KP.RU