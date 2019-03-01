Коммунальщики устранили порыв на улице Чеглецова

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-01T06:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Коммунальщики Барнаульского водоканала устранили повреждение на водопроводе по адресу улица Чеглецова, 19.

Напомним, порыв на водопроводе диаметром 200 миллиметров произошел накануне, 28 февраля. При этом не было допущено выхода воды на поверхность, тем не менее, на время аварийно-восстановительных работ абонентов пришлось отключить. По их заявкам был организован подвох цистерн с питьевой водой. Помимо этого было ограничено движение транспорта, так как требовалась раскопка грунта.

- Работники Барнаульского Водоканала в 0.30 завершили работы по устранению порыва, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

По состоянию на данный момент подача воды потребителям восстановлена.

Читайте также:

В Барнауле произошел порыв на водопроводе

Для ведения работ перекрыта проезжая часть от улицы 80-й Гвардейской дивизии до дома номер 22 в сторону улицы 1-ая Западная (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU