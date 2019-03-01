На Алтае подростка избили и ограбили из-за того, что он хорошо учился

СЕГОДНЯ 05:15 2019-03-01T05:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое алтайских подростков пойдут под суд по статье «Грабеж». Это 17-летний учащийся «Бочкаревского лицея Тогульского филиала» и его 16-летний знакомый – студент заринского техникума.

Как рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, между учащимся лицея и его одногруппником сложились натянутые отношения. Подростку не нравилось, что тот – спокойный юноша и хорошо учится.

- В октябре 2018 года обвиняемые подъехали к дому одногруппника в Кытмановском районе. Во время выяснения отношений стали вымогать деньги и избивать. Затем забрали деньги, банковскую карту и мобильный телефон и скрылись, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Во время следствия молодые люди вину признали.

- В учебные заведения направлены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входит воспитательная работа со студентами, - отметили в СУСКе.

ИСТОЧНИК KP.RU