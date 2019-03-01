Очевидцы: пьяные мужчины ограбили администратора туалета

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-01T04:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Об ограблении, которое произошло 28 февраля около 17:30, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- Гуляли с молодым человеком напротив вокзала. Два изрядно выпивших мужика ограбили и избили местную бабулю. После попытались скрыться, но их поймали и передали полицейским. Мой парень помог в задержании, - написала одна из жительниц города.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: ул. Привокзальная 35-а . А пострадавшая - администратора платного туалета.

Читайте также:

На Алтае мужчина заживо сжег 90-летнюю бабушку ради трех тысяч рублей

Будучи пьяным, мужчина решил занять денег у знакомой. Ночью он пришел к дому 90-летней старушки и отверткой взломал замок. Зайдя в комнату, он грубо потребовал деньги и толкнул женщину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU