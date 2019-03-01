Очевидцы: пьяные мужчины ограбили администратора туалета
Об ограблении, которое произошло 28 февраля около 17:30, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
- Гуляли с молодым человеком напротив вокзала. Два изрядно выпивших мужика ограбили и избили местную бабулю. После попытались скрыться, но их поймали и передали полицейским. Мой парень помог в задержании, - написала одна из жительниц города.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу: ул. Привокзальная 35-а . А пострадавшая - администратора платного туалета.
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ИСТОЧНИК KP.RU