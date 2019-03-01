Алтайский край готовится к празднованию Дня Победы

СЕГОДНЯ 04:21 2019-03-01T04:21:08+03:00

День Победы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2019 году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Алтае оргкомитет, который возглавляет губернатор Виктор Томенко, подготовил проект основных мероприятий.

- Разработана насыщенная программа: спектакли, выставки, тематические вечера и многое другое. Центральными мероприятиями станут шествие «Бессмертного полка» и прохождение войск Барнаульского гарнизона, - сообщили в правительстве края.

В этом году в регионе жильем обеспечат 35 ветеранов войны. Кроме того, формируются списки ветеранов, которым необходим ремонт жилья. Также предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии праздника оказывать единовременную материальную помощь участникам войны.

Глава региона Виктор Томенко дал поручение до 15 марта доработать план основных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU