Погода в Барнауле 1 марта 2019 года

СЕГОДНЯ 04:04 2019-03-01T04:05:36+03:00

Погода в Барнауле 2 и 3 марта 2019 года

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Весна в Алтайском крае начнется с плюсовой температуры. По прогнозу погоды, в Барнауле днем 1 марта ожидается +1.

- Возможен небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, - отмечают синоптики. - Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

На выходных потеплеет – в субботу днем до +2, а в воскресенье и вовсе до +5.

- При этом 2 марта также ожидается небольшой мокрый снег, а 3 марта – без осадков, - говорят в Алтайском гидрометцентре.

Ночные температуры могут опускаться до -7…-11.

В целом по краю характер погоды будет схожим. Отличатся лишь предгорные районы: там в ближайшие три дня будет особенно тепло – до +8…+11.

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До 5 марта температура воздуха в краевой столице днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью от -4 до -10 градусов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU