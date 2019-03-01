Погода в Барнауле 1 марта 2019 года
Весна в Алтайском крае начнется с плюсовой температуры. По прогнозу погоды, в Барнауле днем 1 марта ожидается +1.
- Возможен небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, - отмечают синоптики. - Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
На выходных потеплеет – в субботу днем до +2, а в воскресенье и вовсе до +5.
- При этом 2 марта также ожидается небольшой мокрый снег, а 3 марта – без осадков, - говорят в Алтайском гидрометцентре.
Ночные температуры могут опускаться до -7…-11.
В целом по краю характер погоды будет схожим. Отличатся лишь предгорные районы: там в ближайшие три дня будет особенно тепло – до +8…+11.
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До 5 марта температура воздуха в краевой столице днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью от -4 до -10 градусов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU