2019-02-28T16:11:03+03:00
Происшествия

В Барнауле произошел порыв на водопроводе

Анна СЕМИНА
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Устранение аварии на водопроводеУстранение аварии на водопроводеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Очередной порыв произошел на водопроводной сети Барнаула в четверг, 28 февраля. Аварийная бригада уже устраняет последствия ЧП.

Как сообщают в пресс-службе мэрии порыв произошел на водопроводе диаметром 200 миллиметров. Он расположен на улице Чеглецова, 19.

- Для ведения работ перекрыта проезжая часть от улицы 80-й Гвардейской дивизии до дома номер 22 в сторону улицы 1-ая Западная, - добавляю в администрации краевой столицы.

На данный момент на месте аварии работает бригада барнаульского водоканала. Выхода воды на проезжую часть нет. Пользуясь случаем, администрация города Барнаула и Водоканал приносят извинения горожанам за предоставленные неудобства. На случай отсутствия холодной воды предусмотрен подвоз. Заявку можно оставить по телефону: 8 (3852) 28-22-00.

На данный момент водовоз находится по адресу Чеглецова, 22.

Сколько продлятся аварийные работы – не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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