2019-02-28T15:47:04+03:00
Происшествия

Под Барнаулом машина перевернулась на крышу

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

На дороге недалеко от Барнаула на крышу перевернулась машина. Авария произошла в четверг днем, 28 февраля.

О происшествии первыми сообщили очевидцы. По словам участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в поселке Казачий, при повороте на село Первомайское. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Как стало известно чуть позже, за рулем автомобиля Toyota Wish находилась 38-летняя женщина. Двигаясь со стороны Бийска в направлении Новосибирска она не справилась с управлением, наехала на металлическое ограждение и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала хозяйка авто и ее восьмилетняя пассажирка. Врачи осмотрели их на месте. Госпитализация не потребовалась.

Читайте также: Четыре человека едва не погибли в аварии на Алтае

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле произошел порыв на водопроводе
Четыре человека едва не погибли в аварии на Алтае
На Алтае из бюджета выделили 550 млн рублей на капремонт больниц
В Алтайском крае на хозяев, чьи собаки гуляют без присмотра, будут составлять протоколы
30 км тепловых сетей заменят в Барнауле этим летом
Смешной штраф заплатят коммунальщики за то, что рухнула водонапорная башня
Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесах
Призовой фонд творческих конкурсов «Сибирской Масленицы» - 350 тыс. рублей
Барнаульцы оценили возможность рассчитываться за проезд банковскими картами
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорог
Лидер алтайских эсеров: Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать
Мужчину убили из-за татуировки в виде скрипичного ключа
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре»
Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиков
Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе
Алтайскому бизнесу предлагают кибербезопасность под ключ
В Бийске братья избили и связали бывшего зятя
На Алтае мужчина заживо сжег 90-летнюю бабушку ради трех тысяч рублей
Барнаулец три месяца насиловал 13-летнюю девочку
Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера
В поселке Сибирском построят детский сад на 140 мест
Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит
На Алтае дети развели костер на диване
В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей
Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников