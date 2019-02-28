Под Барнаулом машина перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-28T15:47:04+03:00

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На дороге недалеко от Барнаула на крышу перевернулась машина. Авария произошла в четверг днем, 28 февраля.

О происшествии первыми сообщили очевидцы. По словам участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», авария произошла в поселке Казачий, при повороте на село Первомайское. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Как стало известно чуть позже, за рулем автомобиля Toyota Wish находилась 38-летняя женщина. Двигаясь со стороны Бийска в направлении Новосибирска она не справилась с управлением, наехала на металлическое ограждение и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала хозяйка авто и ее восьмилетняя пассажирка. Врачи осмотрели их на месте. Госпитализация не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU