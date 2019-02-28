Четыре человека едва не погибли в аварии на Алтае

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-28T15:19:49+03:00

ДТП в Бийском районе Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

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В Бийском районе Алтайского края полицейские проводят проверку по факту ДТП, жертвами которого едва не стали четыре человека.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом километре дороги «Бийск-Лесное-Амурский».

- 33-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21104 решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. В итоге мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Камри», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Травмы получили оба водителя, а также пассажиры. У всех медики диагностировали ушибы. К счастью, госпитализация никому не потребовалась. В числе пострадавших оказался и семилетний ребенок.

Пользуясь случаем, полиция обращается к водителям:

- Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, и прежде чем совершать какой-либо маневр убедитесь в его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU