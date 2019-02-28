2019-02-28T15:19:49+03:00
Происшествия

Четыре человека едва не погибли в аварии на Алтае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
ДТП в Бийском районеДТП в Бийском районеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Бийском районе Алтайского края полицейские проводят проверку по факту ДТП, жертвами которого едва не стали четыре человека.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на четвертом километре дороги «Бийск-Лесное-Амурский».

- 33-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21104 решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. В итоге мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой Камри», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Травмы получили оба водителя, а также пассажиры. У всех медики диагностировали ушибы. К счастью, госпитализация никому не потребовалась. В числе пострадавших оказался и семилетний ребенок.

Пользуясь случаем, полиция обращается к водителям:

- Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, и прежде чем совершать какой-либо маневр убедитесь в его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле произошел порыв на водопроводе
Под Барнаулом машина перевернулась на крышу
На Алтае из бюджета выделили 550 млн рублей на капремонт больниц
В Алтайском крае на хозяев, чьи собаки гуляют без присмотра, будут составлять протоколы
30 км тепловых сетей заменят в Барнауле этим летом
Смешной штраф заплатят коммунальщики за то, что рухнула водонапорная башня
Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесах
Призовой фонд творческих конкурсов «Сибирской Масленицы» - 350 тыс. рублей
Барнаульцы оценили возможность рассчитываться за проезд банковскими картами
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорог
Лидер алтайских эсеров: Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать
Мужчину убили из-за татуировки в виде скрипичного ключа
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре»
Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиков
Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе
Алтайскому бизнесу предлагают кибербезопасность под ключ
В Бийске братья избили и связали бывшего зятя
На Алтае мужчина заживо сжег 90-летнюю бабушку ради трех тысяч рублей
Барнаулец три месяца насиловал 13-летнюю девочку
Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера
В поселке Сибирском построят детский сад на 140 мест
Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит
На Алтае дети развели костер на диване
В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей
Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников