На Алтае из бюджета выделили 550 млн рублей на капремонт больниц
Губернатор Алтайского края принял решение выделить из регионального бюджета дополнительные деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник.
Речь идет не только о медицинских учреждениях Барнаула, но и о больницах в районах Алтайского края. На эти деньги приведут здания в порядок, а также подготовят некоторые помещения к установке в них нового оборудования: ангиографа, рентгеновского аппарата, компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа.
Как сообщают в правительстве региона, особое внимание уделят детскому сектору. В частности заметно преобразиться должны поликлиники: здесь обновят входные группы и зону с регистратурой, впервые появятся игровые и колл-центр. Благодаря этому, теперь сотрудники первичного звена смогут полностью посвятить себя встрече с пациентами.
25 миллионов рублей направят на ремонт и развитие медицинских колледжей и училищ. В том числе на эти деньги будет приобретено оборудование и расходные материалы для проведения процедуры аккредитации.
ИСТОЧНИК KP.RU