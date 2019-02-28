2019-02-28T14:50:50+03:00
Общество

На Алтае из бюджета выделили 550 млн рублей на капремонт больниц

Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края принял решение выделить из регионального бюджета дополнительные деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник.

Речь идет не только о медицинских учреждениях Барнаула, но и о больницах в районах Алтайского края. На эти деньги приведут здания в порядок, а также подготовят некоторые помещения к установке в них нового оборудования: ангиографа, рентгеновского аппарата, компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа.

Как сообщают в правительстве региона, особое внимание уделят детскому сектору. В частности заметно преобразиться должны поликлиники: здесь обновят входные группы и зону с регистратурой, впервые появятся игровые и колл-центр. Благодаря этому, теперь сотрудники первичного звена смогут полностью посвятить себя встрече с пациентами.

25 миллионов рублей направят на ремонт и развитие медицинских колледжей и училищ. В том числе на эти деньги будет приобретено оборудование и расходные материалы для проведения процедуры аккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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