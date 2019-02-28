2019-02-28T13:48:10+03:00
Общество

В Алтайском крае на хозяев, чьи собаки гуляют без присмотра, будут составлять протоколы

Юлия ЕВГРАФОВА
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СобакаСобакаФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые поправки в законе приняли депутаты АКЗС. Теперь сотрудники полиции будут составлять протоколы об административном нарушении на хозяев, собаки которых гуляют без присмотра, сообщает "Толк".

Изменения в 83-й статье закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» были приняты во время 29-й сессии АКЗС. По мнению Александра Романенко, председателя Заксобрания, у большинства собак, самостоятельно гуляющих на улицах, есть хозяева, которые должны привлекаться к ответственности за оставление своих питомцев без присмотра.

- Сегодня органы полиции не наделены полномочиями составлять протоколы по наказанию владельцев собак. Мы серьезно занялись вопросом, связанным с подписанием соглашения между правительством Алтайского края и Главным управлением внутренних дел о передаче полномочий. Это сделает работу законов эффективной, - сказал Романенко.

За принятие данных изменений в законе проголосовали все 65 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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