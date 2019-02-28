В Алтайском крае на хозяев, чьи собаки гуляют без присмотра, будут составлять протоколы
Новые поправки в законе приняли депутаты АКЗС. Теперь сотрудники полиции будут составлять протоколы об административном нарушении на хозяев, собаки которых гуляют без присмотра, сообщает "Толк".
Изменения в 83-й статье закона «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» были приняты во время 29-й сессии АКЗС. По мнению Александра Романенко, председателя Заксобрания, у большинства собак, самостоятельно гуляющих на улицах, есть хозяева, которые должны привлекаться к ответственности за оставление своих питомцев без присмотра.
- Сегодня органы полиции не наделены полномочиями составлять протоколы по наказанию владельцев собак. Мы серьезно занялись вопросом, связанным с подписанием соглашения между правительством Алтайского края и Главным управлением внутренних дел о передаче полномочий. Это сделает работу законов эффективной, - сказал Романенко.
За принятие данных изменений в законе проголосовали все 65 депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU