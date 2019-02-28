2019-02-28T12:46:03+03:00
Недвижимость

30 км тепловых сетей заменят в Барнауле этим летом

САПОЖКОВА Александра
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В правительстве Алтайского края состоялось совещание по поводу отопительного периода и перспективах развития коммунального хозяйства в Барнауле. Главный вопрос, которые поставил перед собравшимися губернатор региона Виктор Томенко: что планируется делать для сокращения количества порывов и как скоро начнутся эти работы?

Директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов сообщил, что, если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, износ коммуникаций в городе составляет 54%. За прошедший год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% до 1213. А это без малого 91 повреждение на каждые 100 км тепловых сетей в городе.

- К сожалению этот отопительный период отметился тем, что произошли резонансные аварии на магистральных сетях. Это дает большой рост потребителей, которые попали под отключение за последний год. Рост составил 13,6% к 2017 году. За 2018 год под отключение попали 482 тысячи жителей, - сказал Игорь Лузанов.

По нормативу ежегодно необходимо менять около 3% от протяженности тепловых сетей. Для Барнаула это 43 км. В предыдущие годы удавалось поменять всего по 3 км по ремонтной программе и еще порядка 10 км в рамках текущих ремонтов.

Начиная с этого года объем перекладки значительно вырастет. В ближайшие 10 лет СГК инвестирует 7,8 млрд рублей в систему теплоснабжения Барнаула. Большая часть средств - 5,4 миллиарда рублей - будет направлена на перекладку тепловых сетей: за 10 лет в городе заменят 132 километра трубопроводов.

Основной объём инвестиций и перекладок пройдёт в ближайшие 5 лет: 3,4 млрд рублей позволят заменить 95 км коммуникаций. Игорь Лузанов отметил, что дополнительно к этому каждый год по 10 км сетей будет перекладываться в рамках ремонтной программы.

В 2018 году трубопроводы заменят на 21 участке магистральных тепловых сетей и на 33 участках внутриквартальных. Общая сумма затрат составит 1,2 млрд рублей. В первую очередь заменят наиболее аварийные участки на улицах Водопроводная, Малахова, Горно-Алтайской, Шукшина, Профинтерна, Малахова, Попова, Чудненко, Павловском тракте, проспектах Ленина и Калинина и других.

«С потребителями будем работать: заранее оповещать о том где и когда будут производится отключения. Будем производить замену в максимально короткие сроки с минимальными неудобствами для потребителей», - отметил Игорь Лузанов.

Глава региона пообещал всестороннюю помощь со стороны краевых властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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