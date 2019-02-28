2019-02-28T11:29:31+03:00
Общество

Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесах

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесахБарнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесахФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Житель Барнаула Иван Фомин на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной заметил робота на колесах, который вместе с прохожими передвигался строго по пешеходному переходу.

– Роботы уже среди нас. На пешеходном переходе в Барнауле замечен четырехколесный аппарат, едущий рядом с людьми, – написал Иван Фомин в Instagram.

Его подписчики тут же стали оставлять комментарии под этим сообщением.

– Точно, и он ещё к парню слева подкатывал, но тот не растерялся и ногой его от себя отодвинуть успел!

– А что за механизм, и куда он ехал интересно?

– На работу, как и все люди.

– Почему, когда я там иду, нет роботов?

Горожане и сейчас продолжают шутить по поводу этой публикации. Некоторые предположили, что в Барнауле происходит нашествие роботов, которые пытаются нас захватить.

О том, кто управлял роботом, и с помощью какого механизма не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае из бюджета выделили 550 млн рублей на капремонт больниц
В Алтайском крае на хозяев, чьи собаки гуляют без присмотра, будут составлять протоколы
30 км тепловых сетей заменят в Барнауле этим летом
Смешной штраф заплатят коммунальщики за то, что рухнула водонапорная башня
Призовой фонд творческих конкурсов «Сибирской Масленицы» - 350 тыс. рублей
Барнаульцы оценили возможность рассчитываться за проезд банковскими картами
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорог
Лидер алтайских эсеров: Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать
Мужчину убили из-за татуировки в виде скрипичного ключа
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре»
Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиков
Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе
Алтайскому бизнесу предлагают кибербезопасность под ключ
В Бийске братья избили и связали бывшего зятя
На Алтае мужчина заживо сжег 90-летнюю бабушку ради трех тысяч рублей
Барнаулец три месяца насиловал 13-летнюю девочку
Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера
В поселке Сибирском построят детский сад на 140 мест
Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит
На Алтае дети развели костер на диване
В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей
Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников