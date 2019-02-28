СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-28T11:29:31+03:00

Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Житель Барнаула Иван Фомин на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной заметил робота на колесах, который вместе с прохожими передвигался строго по пешеходному переходу.

– Роботы уже среди нас. На пешеходном переходе в Барнауле замечен четырехколесный аппарат, едущий рядом с людьми, – написал Иван Фомин в Instagram.

Его подписчики тут же стали оставлять комментарии под этим сообщением.

– Точно, и он ещё к парню слева подкатывал, но тот не растерялся и ногой его от себя отодвинуть успел!

– А что за механизм, и куда он ехал интересно?

– На работу, как и все люди.

– Почему, когда я там иду, нет роботов?

Горожане и сейчас продолжают шутить по поводу этой публикации. Некоторые предположили, что в Барнауле происходит нашествие роботов, которые пытаются нас захватить.

О том, кто управлял роботом, и с помощью какого механизма не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU