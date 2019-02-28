Барнаулец заметил на пешеходном переходе робота на колесах
Житель Барнаула Иван Фомин на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной заметил робота на колесах, который вместе с прохожими передвигался строго по пешеходному переходу.
– Роботы уже среди нас. На пешеходном переходе в Барнауле замечен четырехколесный аппарат, едущий рядом с людьми, – написал Иван Фомин в Instagram.
Его подписчики тут же стали оставлять комментарии под этим сообщением.
– Точно, и он ещё к парню слева подкатывал, но тот не растерялся и ногой его от себя отодвинуть успел!
– А что за механизм, и куда он ехал интересно?
– На работу, как и все люди.
– Почему, когда я там иду, нет роботов?
Горожане и сейчас продолжают шутить по поводу этой публикации. Некоторые предположили, что в Барнауле происходит нашествие роботов, которые пытаются нас захватить.
О том, кто управлял роботом, и с помощью какого механизма не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU