Барнаульцы оценили возможность рассчитываться за проезд банковскими картами

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-28T10:48:11+03:00

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Более 600 транспортных средств Барнаула готовы к приёму банковских карт с бесконтактной технологией в счёт оплаты проезда.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Сбербанк», совместный проект банка и МУП «Центртранс» был реализован при поддержке администрации Барнаула.

Так, со 2 февраля в трамваях и троллейбусах краевого центра стали принимать к оплате бесконтактные банковские карты. Спустя 10 дней, приём банковских карт с бесконтактной технологией стал возможен и у других перевозчиков, подключенных к автоматизированной системе учёта оплаты проезда.

– Технология бесконтактных платежей удобна и безопасна, поэтому число людей, выбирающих такой способ оплаты проезда, постоянно растет. Пассажирам нет необходимости запасаться «мелочью», всегда можно посмотреть историю поездок, а для перевозчика это дополнительный учет финансовых потоков, – прокомментировал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин.

Известно, что пассажиры получили возможность рассчитываться за проезд во всем муниципальном транспорте Барнаула – это 200 трамваев и троллейбусов. Также в проекте участвуют более 400 автобусов частных перевозчиков. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или другое устройство с бесконтактной технологией (смартфон, часы, браслет с поддержкой Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) к терминалу, который находится у кондуктора или водителя, после чего пассажир получает билет, а необходимая сумма будет авторизована и в дальнейшем списана со счета.

– Сегодня практически каждый барнаулец получает зарплату на банковскую карту. Мы предложили жителям использовать обычную расчетную карту для оплаты проезда в транспорте. Для пассажира это удобство: не придётся беспокоиться о своевременном её пополнении, и безопасность: карта надежно защищена от списаний, – прокомментировал управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Платежные операции на транспорте совершаются с применением offline-технологии, что позволяет увеличить скорость их проведения (это занимает доли секунды), при этом списание средств за совершенную поездку и получение СМС-уведомления происходит с интервалом во времени.

ИСТОЧНИК KP.RU