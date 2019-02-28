2019-02-28T10:51:55+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорог

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорогЗаболеваемость ОРВИ в Алтайском крае по-прежнему превышает эпидпорогФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В период с 18 по 24 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 22 тысячи случаев заболеваемости ОРВИ. Как отмечают специалисты, это на 37,8% выше эпидемического порога.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщили, что среди всех заболевших доля детей до 14 лет составляет 61,4%. Вместе с тем лабораторные исследования подтверждают, что в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа.

По состоянию на 26 февраля в крае полностью приостановлен учебный процесс в четырех школах и десяти детских садах. Также занятия пришлось приостановить в 17 классах в десяти школах. Наряду с этим временно закрыли для посещений 52 группы в 38 детских садах.

В Алтайском крае продолжают действовать ограничительные меры в образовательных и медицинских учреждениях, а также в организациях сферы обслуживания в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры личной профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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