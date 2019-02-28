Лидер алтайских эсеров: Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-28T10:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев в среду, 27 февраля, в поселке Сибирском Первомайского района провел встречу с жителями.

Участниками встречи также стали глава Сибирского сельсовета Олег Боронин и Секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Анна Коваленко и т.д.

Местные жители рассказали Александру Терентьеву о насущных проблемах и, как выяснилось, они мало чем отличаются от общих для всего края. В частности речь шла о состоянии системы здравоохранения, которая, порой не выдерживает никакой критики, о коммунальной сфере, об отсутствии транспортного сообщения, удушение малого бизнеса, непосильные тарифы и многое другое.

Так один селянин, решивший открыть межмуниципальный маршрут, уже три года не может получить разрешение. А страдают при этом обычные люди.

- Человек уперся в бюрократию, – констатирует Олег Боронин. – Из чего она складывается? Во-первых, непомерные требования федерального законодательства: у него есть одна-две транспортные единицы, но нет большого первоначального капитала. Во-вторых, страшная текучка кадров. Нормальных специалистов туда не затянешь, потому что не пойдут на эту зарплату. И третья проблема: все начинается с руководства, которое ориентирует подчиненных не решать проблемы, а только на то, чтобы у них все было хорошо.

Плохая ситуация сложилась и в местной школе, где после капитального ремонта потекла крыша. Канализация вовсе находится в плачевном состоянии, лопаются батареи. Не ценится здесь и человеческий труд. Так техничек перевели на 0,75 ставки, а всем несогласным пригрозили увольнением.

С медициной тоже не все в порядке. Единственный педиатр ушла в декрет, и замены ей нет. Нет и патронажной сестры, ставка для которой в принципе не предусмотрена в местной амбулатории.

Сам же депутат Госдумы рассказал о своем видении политической и социально-экономической ситуации в стране в целом, и в крае, в частности:

- Фактически все нужно менять. 12 лет я занимаюсь политикой, и мы никак для людей не достучимся. Не идут на выборы, но хотят жить по-другому. Это невозможно. Мы формируем нашу власть, и мы должны с нее спрашивать. До тех пор, пока мы с вами не сможем это осуществлять, будем постоянно кого-то мифического о чем-то просить.

Как видно, проблем хватает со всех сторон.

В завершении встречи Александр Терентьев представил нового руководителя местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Первомайском районе Ларису Колесникову.

ИСТОЧНИК KP.RU