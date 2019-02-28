2019-02-28T07:30:06+03:00
Спорт

Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре» Фото: "Алтайский спорт"Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре» Фото: "Алтайский спорт"
Изменить размер текста:

В Новосибирске состоялись первые матчи шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиге «Б» в группе «Сибирь». Волейболистки «Алтай-АГАУ» встретились с иркутской «Ангарой».

Эта встреча прошла по вполне предсказуемому сценарию. Волейболистки «Ангары» полностью контролировали ход встречи и сумели добиться победы в трех партиях – 25:17; 25:20; 25:22.

В текущем сезоне волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли все шесть матчей, и лишь в одном из них сумели навязать борьбу и довести встречу до решающей пятой партии.

После очередного поражения команда «Алтай-АГАУ» осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Уже сегодня, 28 февраля, барнаульский коллектив встретится с одним из аутсайдеров турнира – читинской «Забайкалкой». В этом сезоне команды провели пять очных встреч, в каждой из которых сильнее оказывалась алтайская команда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лидер алтайских эсеров: Мы формируем власть, и мы должны с нее спрашивать
Мужчину убили из-за татуировки в виде скрипичного ключа
Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиков
Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе
Алтайскому бизнесу предлагают кибербезопасность под ключ
В Бийске братья избили и связали бывшего зятя
На Алтае мужчина заживо сжег 90-летнюю бабушку ради трех тысяч рублей
Барнаулец три месяца насиловал 13-летнюю девочку
Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера
В поселке Сибирском построят детский сад на 140 мест
Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит
На Алтае дети развели костер на диване
В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей
Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников