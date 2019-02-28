Волейболистки «Алтай-АГАУ» уступили иркутской «Ангаре»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-28T07:30:06+03:00

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В Новосибирске состоялись первые матчи шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиге «Б» в группе «Сибирь». Волейболистки «Алтай-АГАУ» встретились с иркутской «Ангарой».

Эта встреча прошла по вполне предсказуемому сценарию. Волейболистки «Ангары» полностью контролировали ход встречи и сумели добиться победы в трех партиях – 25:17; 25:20; 25:22.

В текущем сезоне волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли все шесть матчей, и лишь в одном из них сумели навязать борьбу и довести встречу до решающей пятой партии.

После очередного поражения команда «Алтай-АГАУ» осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Уже сегодня, 28 февраля, барнаульский коллектив встретится с одним из аутсайдеров турнира – читинской «Забайкалкой». В этом сезоне команды провели пять очных встреч, в каждой из которых сильнее оказывалась алтайская команда.

ИСТОЧНИК KP.RU