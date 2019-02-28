2019-02-28T06:53:58+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиков

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Почти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиковПочти полмиллиона поддельных денег изъяли алтайские полицейские у фальшивомонетчиковФото: предоставлено пресс-службой
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Полицейские Алтайского края совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали группу молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, всего задержано четверо подозреваемых. Самому старшему из них 29 лет. Младшему – 21 год. По версии полицейских молодые люди могут быть причастны к сбыту поддельных купюр в различных торговых точках на территории Алтайского края.

Известно, что подозреваемых задержали в Новосибирске, где они и проживали. В ходе обысков полицейские обнаружили 93 поддельных купюры номиналом пять тысяч рублей. Помимо этого были изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и документы.

Трое подозреваемых ранее уже были судимы по различным статьям УК РФ.

В настоящее время в отношении молодых людей возбудили новое уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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