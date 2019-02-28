2019-02-28T06:30:28+03:00
Политика

Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селеДепутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селеФото: Олег УКЛАДОВ
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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания увеличили объем избирательных фондов на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений с 5 до 15 тысяч. Это решение было принято на очередной сессии, 28 февраля.

Как пишет «Политсибру», парламентарии края внесли соответствующие изменения в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. Отмечается, что увеличенную сумму на ведение предвыборной кампании можно использовать без открытия специального избирательного счета.

– Установленной на сегодняшний день суммы недостаточно для проведения кандидатом предвыборной агитации, так как с момента введения действующей нормы цены на изготовление и размещение агитационной продукции значительно выросли, – объяснил принятие решения председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Известно, что законопроект поддержали 64 депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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