Депутаты АКЗС втрое увеличили капитал для ведения предвыборной кампании на селе
Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания увеличили объем избирательных фондов на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений с 5 до 15 тысяч. Это решение было принято на очередной сессии, 28 февраля.
Как пишет «Политсибру», парламентарии края внесли соответствующие изменения в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. Отмечается, что увеличенную сумму на ведение предвыборной кампании можно использовать без открытия специального избирательного счета.
– Установленной на сегодняшний день суммы недостаточно для проведения кандидатом предвыборной агитации, так как с момента введения действующей нормы цены на изготовление и размещение агитационной продукции значительно выросли, – объяснил принятие решения председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.
Известно, что законопроект поддержали 64 депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU