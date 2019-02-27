Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-27T17:01:30+03:00

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Ленинский районный суд Барнаула обязал водителя выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера. ДТП произошло прошлым летом на перекрестке Георгия Исакова и Малахова.

Водитель ВАЗ 2115 не уступил мотоциклисту дорогу, как того требовали знаки приоритета и допустил наезд на него. В результате у байкера травмы – сотрясение мозга, разрыв печени, множественные ушибы, открытый перелом.

Водитель «Жигулей» сначала пытался отрицать свою вину и даже хотел предоставить запись с видеорегистратора, мол, на ней видно, что он не нарушает ПДД, но, вероятно, поленился ее просмотреть.

Это сделали следователи, в результате предоставленная запись подтвердила вину водителя авто – на ней оказался запечатлен момент ДТП, причем, обстоятельства – в пользу мотоциклиста.

Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, суд назначил водителю наказание в виде 1 года лишения свободы условно, лишил прав на полтора года, а также взыскал в пользу пострадавшего 300 тыс. рублей морального вреда. На авто наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU