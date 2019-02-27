Барнаульца заставили выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера
Ленинский районный суд Барнаула обязал водителя выплатить 300 тыс. рублей морального вреда за наезд на байкера. ДТП произошло прошлым летом на перекрестке Георгия Исакова и Малахова.
Водитель ВАЗ 2115 не уступил мотоциклисту дорогу, как того требовали знаки приоритета и допустил наезд на него. В результате у байкера травмы – сотрясение мозга, разрыв печени, множественные ушибы, открытый перелом.
Водитель «Жигулей» сначала пытался отрицать свою вину и даже хотел предоставить запись с видеорегистратора, мол, на ней видно, что он не нарушает ПДД, но, вероятно, поленился ее просмотреть.
Это сделали следователи, в результате предоставленная запись подтвердила вину водителя авто – на ней оказался запечатлен момент ДТП, причем, обстоятельства – в пользу мотоциклиста.
Как рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, суд назначил водителю наказание в виде 1 года лишения свободы условно, лишил прав на полтора года, а также взыскал в пользу пострадавшего 300 тыс. рублей морального вреда. На авто наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU