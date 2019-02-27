В поселке Сибирском построят детский сад на 140 мест

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-27T14:47:33+03:00

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В поселке Сибирском продолжается возведение детского сада на 140 мест. Двухэтажное здание общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Объект оценивается в 104 млн рублей. На первом этаже садика разместят группы для детей раннего и младшего возрастов, пищеблок, медпункт, помещение для охраны. На втором этаже запроектированы помещения для групп детей младшего, среднего и старшего возрастов, залы для музыкальных и физкультурных занятий с комнатами для хранения музыкального и спортивного инвентаря, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения.

- В пищеблоке оборудуют горячий, холодный, мясо-рыбный, овощной цеха, кладовые сухих продуктов, моечную и помещение для временного хранения пищевых отходов. В подвале разместят хозяйственные и технические помещения. Здание оборудуют пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 килограммов и двумя малыми грузовыми лифтами грузоподъемностью 100 килограммов каждый, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

На территории детского сада установят малые архитектурные формы, на свободном от застройки участке высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники. Вокруг дошкольного учреждения будет круговой проезд, который обеспечит проход к каждой группе.

ИСТОЧНИК KP.RU